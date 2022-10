Virtus Castelfranco - Fidentina 2 -1 | Torna alla vittoria la squadra biancogialla

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Castelfranco

E’ una schiacciasassi la Virtus Castelfranco che, dopo una mezza battuta d’arresto della scorsa settimana quando non è andata oltre il pareggio contro l’Anzolavino, è tornata alla vittoria raggiungendo quota 22 punti in classifica in otto giornate e tenendo ancora dietro il Borgo San Donnino, il Cittadella e il Colorno.

Oggi contro la Fidentina i biancogialli hanno trovato il vantaggio al 22’ con il solito Zito e il primo tempo si è chiuso con il vantaggio dei padroni di casa. Nella ripresa la Fidentina si è fatta coraggio andando a conquistare un rigore trasformato al 75’ da Pellegrini, ma all’81’ l’arbitro ha fischiato un penalty anche in favore dei modenesi che hanno ritrovato il vantaggio con Bertetti e il finale è stato di 2-1.