Virtus Castelfranco - Granamica 1 - 3 | Biancogialli in inferiorità numerica per oltre un'ora

Seconda sconfitta consecutiva per la Virtus Castelfranco che perde in casa contro il Granamica. I biancogialli passano già in svantaggio al 3’ quando Mezzetti sblocca il risultato e al 23’ i bolognesi si trovano già sul 2-0 grazie al raddoppio di Zattini. Passata la mezzora di gioco le cose si mettono anche peggio per i modenesi che rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Casarano quando manca ancora un’ora di gioco.

Appena rientrata in campo per la ripresa la Virtus riesce però a reagire alle avversità e accorcia le distanze con Bertetti al 46’ per sperare in una rimonta, ma solo appena due minuti tutto viene vanificato dal gol che vale la doppietta per Zattini e la vittoria per il Granamica. Non succede praticamente più nulla fino al triplice fischio con i biancogialli che non riescono a pungere e gli ospiti che devono solo controllare il vantaggio.