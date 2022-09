Virtus Castelfranco - La Pieve Nonantola 2 - 1 | Biancogialli in rimonta rimangono a punteggio pieno

Seconda vittoria in due partite per la Virtus Castelfranco che rimane prima in classifica a punteggio pieno. Ancora a zero punti invece La Pieve Nonantola che passa in vantaggio e poi si fa rimontare dai biancogialli. I primi minuti sono equilibrati tra le due squadre e nessuna delle due riesce a creare occasioni importanti. Passata la mezzora la partita comincia ad accendersi e i granata trovano il vantaggio al 40’ con Guerzoni.

La ripresa parte molto più vivace e il Castelfranco rischia ancora quando Gibertini deve compiere un vero miracolo deviando sul palo un tiro di Teggi. Rispondono poi i padroni di casa con Mantovani che riceve da Hajbi e colpisce un palo. Il pareggio per la Virtus arriva al 65’ con Zito direttamente su punizione; la partita sembra avviarsi verso il pareggio, ma al 92’ Vertetti la ribalta e negli ultimi secondi c’è ancora tempo per due parate provvidenziali di Gibertini.