Virtus Castelfranco - Masi Torello Voghiera 0 - 0 | Poche emozioni al 'Ferrarini'

Reti inviolate tra Virtus Castelfranco e Masi Torello Voghiera per il terzo pareggio consecutivo dei biancogialli. Nel primo tempo le due squadre si annullano e non riescono a creare occasioni veramente pericolose, nella ripresa il copione è lo stesso e si gioca prevalentemente a centrocampo senza grandi emozioni né da una parte né dall’altra. L’unico colpo di scena è l’espulsione per i ferraresi di Franceschini con rosso diretto per il fallo da ultimo uomo su Bertetti. Nonostante l’uomo di differenza, la partita non si ravviva e termina così senza reti.