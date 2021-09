Si fanno raggiungere sull'1-1 i ragazzi di Conte che alla mezzora tornano in vantaggio e in superiorità numerica controllano il risultato fino al 90'

Arriva un’altra vittoria per la Virtus Castelfranco che, dopo aver battuto la Modenese in Coppa Italia ‘Maurizio Minetti’, vince anche al ‘Ferrarini’ contro i bolognesi del Medicina Fossatone. Al 7’ i ragazzi dipassano già in vantaggio con Bertetti, ma la festa dura poco perché al 15’ arriva il pareggio da parte degli ospiti con Callegari. E’ molto acceso il match e combattuto così alla mezzora di gioco Callegari viene espulso compromettendo la partita per i suoi che al 33’ tornano a rincorrere quandoriporta in vantaggio la Virtus Castelfranco. Nella ripresa i biancogialli controllano il risultato approfittando della superiorità numerica e conquistano i primi tre punti in campionato.