Virtus Castelfranco - Modenese 0 - 0 | Troppa paura da entrambe le parti

Reti inviolate tra Virtus Castelfranco e Modenese: i biancogialli rimangono a quattro punti dalla seconda posizione, mentre i gialloblù si allontanano dalla salvezza diretta. La prima occasione della partita capita sui piedi di Capasso che, dopo una bella triangolazione con Lo Bello, conclude in porta, ma Gibertini è bravo a respingere. Al 20’ la prima vera occasione dei padroni di casa: Mantovani crossa in area per Cantarello che tenta la rovesciata senza particolare fortuna.

La ripresa prosegue sulla falsa riga del primo tempo: squadre molto accorte che cercano di non subire gol e non pensano a farlo. La Modenese non sfrutta le numerose ripartenze concesse dai padroni di casa e non riesce a sbloccare il risultato. Termina dunque la partita, senza clamorosi colpi di scena, sul risultato di 0-0.