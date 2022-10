Virtus Castelfranco - Nibbiano&Valtidone 1 - 0 | La decide Caesar Tesa al 54'

Sorprende ogni settimana di più il cammino trionfale della Virtus Castelfranco che all’undicesima giornata di Eccellenza arriva ancora imbattuta e con dieci vittorie ottenute, sempre con grandi prestazioni e senza troppi rischi. Nel pomeriggio di oggi i biancogialli hanno avuto al meglio anche sul Nibbiano&Valtidone che non è partito bene in questo campionato e arrivava con grande fame di punti.

Il primo tempo è stato equilibrato, con alcune occasioni per i padroni di casa che non hanno capitalizzato. Nella ripresa poi è arrivato il gol del vantaggio e della vittoria firmato da Caesar Tesa al 54’. I piacentini non sono riusciti a trovare la reazione necessaria per trovare il pareggio e il match si è chiuso così con la capolista sempre più in alto.