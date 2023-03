Virtus Castelfranco - Piccardo Traversetolo 1 - 1 | Tutto nei primi minuti

La Virtus non approfitta del pareggio della capolista Borgo San Donnino e si fa fermare sull’1-1 in casa dalla Piccardo Traversetolo. Partono bene i padroni di casa che spingono e cercano subito il vantaggio, trovandolo dopo appena nove minuti quando tesa recupera palla e dalla distanza tira una gran botta che termina nella rete passando in un corridoio aperto nella difesa ospite. La reazione dei gialloneri non tarda però ad arrivare e al 17’ è Solinas a pareggiare i conti. Nella ripresa non ci sono grandi emozioni e il match rimane molto bloccato terminando quindi sull’1-1.