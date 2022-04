Virtus Castelfranco - San Felice 4 - 3 | Chiudono in bellezza i biancogialli, rossoblù ai play out

La Virtus Castelfranco non molla neanche all’ultima giornata e torna alla vittoria contro il San Felice che dovrà giocare i play out. I padroni di casa hanno cominciato spingendo nel primo tempo e creando buone occasioni, ma il gol arriva solo al 38’ quando Bertetti entra in area in velocità e mette la palla in rete.

Il raddoppio arriva solo tre minuti più tardi con Rivi e il primo tempo termina 2-0. Nella ripresa succede di tutto: Manfredini accorcia le distanze già al 47’, poi Mantovani cala il tris e il match sembra chiuso. All’81’ però Acanfora prova a riaprirla, sperando in una rimonta, ma quattro minuti più tardi arriva il poker per i biancogialli con Bojardi e a nulla serve il secondo gol di giornata di Manfredini segnato nel recupero che porta il risultato sul 4-3 finale.

Il San Felice partirà con i play off domenica prossima sfidando l'Anzolavino in casa, mentre la settimana successiva ci sarà la gara di ritorno in casa dei bolognesi. in caso di pareggio tra le due sfide, passeranno i bolognesi piazzati meglio in classifica.