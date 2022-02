Virtus Castelfranco - Sant'Agostino 3 - 0 | Dominio dei biancogialli che continuano a inseguire la vetta

Squadra in casa

Squadra in casa Virtus Castelfranco

Netta vittoria per la Virtus Castelfranco nello scontro diretto contro il Sant’Agostino e ora la vetta è a soli quattro punti. Partono subito bene i biancogialli che impongono poi il proprio gioco per tutta la durata del match. Il vantaggio arriva a soli due minuti dal fischio d’inizio quando Bertetti serve Bojardi che da buona posizione batte Costantino. Arriva poi un palo per i modenesi con Bertetti e il primo tempo si chiude con il dominio della Virtus avanti di una rete.

Nella ripresa parte ancora forte la squadra di Conte che al 58’ raddoppia con Lodi e chiude così il match lasciando senza fiato e speranze gli avversari. Al 66’ arriva poi il tris firmato da Hajbi, poi nel finale i ferraresi cercano di accorciare le distanze con un rigore calciato da Iazzetta, ma è la giornata della Virtus Castelfranco che tiene la porta inviolata grazie alla bella parata di Gibertini.