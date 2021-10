Virtus Castelfranco - Vadese Sole Luna 2 - 0 | I biancogialli si rialzano

Torna alla vittoria la Virtus Castelfranco e si riporta in zona Play Off battendo per 2-0 la Vadese Sole Luna. Partono subito forte i modenesi che cercano di spingere per trovare subito il vantaggio. I bolognesi però fanno buona guardia e resistono fino al 37’ quando un fallo di Tonetti provoca un calcio di rigore per i biancogialli: sul dischetto va Rivi che non sbaglia ed è 1-0 per i padroni di casa. Nella ripresa la squadra di mister Conte deve fare i contri con la voglia di rimontare della Vadese, ma riesce a resistere e tenere anche le energie per riuscire a raddoppiare negli ultimi minuti con Puglisi.