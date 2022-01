Virtus Entella - Modena 0 - 2 | Canarini sempre più solidi e sono quattordici!

Ancora una vittoria per questo Modena che non teme nessun rivale. Contro una buona Virtus Entella, i canarini trovano la quattordicesima vittoria e andranno a giocare contro la Reggiana ancora affiancati ai granata in testa alla classifica.

IL MATCH - E’ un primo tempo molto intenso quello tra Virtus Entella e Modena che battagliano per 45 minuti, anche con qualità, senza però arrivare mai a creare occasioni da gol. I padroni di casa vanno negli spogliatoi con l’amaro in bocca e con tante proteste sulle labbra per due calci di rigore reclamati e non concessi: il primo all’11’ per uno scontro tra Gagno e Magrassi, il secondo al 36’ quando il signor Panettella inizialmente indica il dischetto per un tocco vistoso di mano in area di Ciofani, poi parlando con l’assistente cambia idea dal momento che lo stesso difensore canarino era stato nel contesto vittima di una fallo da parte di Merkaj che lo aveva spinto. Gli unici due tiri verso lo specchio della porta dei primi quarantacinque minuti sono di Azzi che al 19’ costringe Borra a deviare sulla traversa e di Scarsella che da due passi manda fuori di poco. Inizia la ripresa e ripartono le polemiche: al 48’ Dessena spinge Giovannini in area ed p rigore; ricominciano allora le vibranti proteste dei giocatori dell’Entella che portano anche all’espulsione dell’allenatore Volpe dalla panchina, ma la decisione è presa. Sul dischetto va Minesso che al 50’ porta in vantaggio i canarini. Al 59’ arriva il primo cambio della partita per l’infortunio di Capello che si accascia probabilmente per uno stiramento dopo aver tentato un tiro in porta dalla distanza: al suo posto entra Schenetti. Al 61’ Tremolada prova a ripetere il prodigio della punizione segnata contro il Pontedera, ma il suo tiro termina fuori di pochissimo. Incredibile invece l’errore di Minesso un minuto più tardi quando si trova servito solo, in posizione centrale, a due metri dalla porta e di testa schiaccia male mandando il pallone sul fondo. Crescono ora i padroni di casa che sfiorano la rete con Schenetti e sembrano voler spingere per cercare il pareggio, ma Tesser interrompe il ritmo con un cambio, inserendo il nuovo arrivato in gialloblù Magnino. Al 76’ arriva una grande soddisfazione per il capitano: corner di Tremolada al centro dell’area, Pergreffi di testa insacca e raddoppia. La partita sembra ormai chiusa, ma al 92’ c’è ancora tempo per un’emozione: Coppolaro atterra Azzi in area e viene espulso per somma di ammonizioni, oltre a provocare un altro calcio di rigore per i canarini. Sul dischetto questa volta va Azzi che angola troppo e colpisce incredibilmente il palo, poi nessuno riesce ad arrivare sul pallone per provare a ribadirlo in rete. Poco più tardi ci prova anche Magnino che calcia alle stelle.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; Coppolaro, Silvestre, Chiosa, Barlocco; Dessena (70′ Rada), Paolucci (81′ Lescano), Karic; Capello (59′ Schenetti); Magrassi (70′ Morosini), Merkaj. A disp.: Paroni, Siaulys, Cleur, Sadiki, Pavic, Lipani, Meazzi, Morra. All.: Volpe

MODENA (4-3-2-1): Gagno 7; Ciofani 7 (84′ Oukhadda s.v.), Piacentini 6.5, Pergreffi 7.5, Azzi 7; Scarsella 6.5 (66′ Magnino 6), Gerli 7, Armellino 6.5; Tremolada 7 (84′ Renzetti s.v.), Giovannini 6.5 (73′ Mosti s.v.); Minesso 7.5 (73′ Ponsi s.v.). A disp.: Narciso, Spurio, Ingegneri, Silvestri, Di Paola, Duca, Ogunseye. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Panettella di Gallarate

RETI: 50′ Minesso (rig.), 76′ Pergreffi

NOTE: ammoniti Piacentini, Chiosa, Ciofani, Dessena, Coppolaro. Espulsi Volpe dalla panchina e Coppolaro.