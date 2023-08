Virtus Verona - Modena 1 - 1 | Ora si attende il campionato

L’ultimo allenamento congiunto dei gialloblù è terminato con un pareggio. Con la Virtus Verona di Gigi Fresco, al centro sportivo di Veronello, i ragazzi di Paolo Bianco hanno disputato tre tempi da 35’, per ultimare la preparazione prima di affrontare l’Ascoli sabato prossimo.

Primo tempo

Subito chance in avvio per Tremolada, che al 4’ strozza troppo il mancino. Al quarto d’ora pericoloso Palumbo, con una conclusione deviata che si alza di poco sopra la traversa. Si fa vedere anche la Virtus al 21’, con un colpo di testa a botta sicura di Metlika deviato fuori da un compagno. Vantaggio Modena alla mezzora: Tremolada serve Strizzolo in profondità, il tiro della punta viene parato in uscita dal portiere, ma sulla respinta si avventa di testa Gargiulo che fa 1-0.

Secondo tempo

Il secondo parziale prosegue senza squilli fino al 23’, quando ci prova Oukhadda da fuori, ma la conclusione si alza troppo. Due minuti dopo Guiebre sfiora l’esterno della rete da posizione defilata. Al 29’ i veronesi si riaffacciano in avanti, e pareggiano con Grazioli che viene servito sul secondo palo da Menato e batte un incolpevole Gagno.

Terzo tempo

In avvio palla illuminante di Giovannini per Abiuso, che colpisce il palo. Il trequartista poco dopo recupera una palla sangiuinosa e riparte in contropiede, poi non riesce ad impensiere il portiere con il suo mancino. Nel finale ci prova due volte Ponsi da fuori, ma non arriva il gol vittoria.

VIRTUS VERONA: Sheik; Cabianca, Ruggero, Mazzolo; Daffara, Demirovic, Metlika, Viviani; Danti; Gomez; Casarotto. Sono entrati: Zecchin, Voltan, Lodovici, Cellai, Nalini, Menato, Ambrosi, Toffanin, Ntube, Iurato, Faedo, Zigoni, Begheldo, Grazioli. Allenatore: Fresco.

MODENA: Gagno (1’ tt. Vandelli); Oukhadda (1’ tt. Ponsi), Vukusic (20’ st. Zaro), Cauz (1’ tt. Pergreffi), Guiebre (1’ tt. Cotali); Palumbo (1’ tt. Battistella), Gerli (1’st. Magnino), Gargiulo (1’ tt. Giovannini); Tremolada (1’st. Duca); Strizzolo (20’ st. Abiuso), Falcinelli (1’ tt. Bonfanti). A disposizione: Leonardi. Allenatore: Bianco.

ARBITRO: Bellotti di Verona (Clementi, De Battisti).

MARCATORI: 31’ pt. Gargiulo, 29’ st. Grazioli.

AMMONITI: 4’ st. Guiebre, 28’ st. Palumbo, 28’ st. Danti, 34’ st. Grazioli, 18’ tt. Duca.