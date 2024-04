Modena, così l'autore del gol vittoria Zaro: "Adesso ci aspetta il derby, questa vittoria ci dà una grande spinta"

Il Modena ieri ha vinto, meritatamente, 1 a 0 contro il Sudtirol un match complicato con poche occasioni da gol da entrambe le parti ma che ai punti hanno meritato i ragazzi di mister Bisoli che a sua volta non ha sbagliato l'incontro con la sua ex squadra. A segnare la rete decisiva è stato Giovanni Zaro con un colpo di testa. Il difensore, classe 1994 ed ex Sudtirol, ha parlato così dopo la partita: “Il triplice fischio ha sancito la fine di una sorta di incubo che sembrava non avere fine. A livello tecnico siamo stati meno belli del solito ma ci meritiamo questo successo, dovevamo portare a casa in qualsiasi modo i tre punti e ce l’abbiamo fatta. Le partite in questa fase della stagione sono sempre molto equilibrate, quando ti giochi tanto inevitabilmente cala un po’ la qualità del gioco. Spesso sono sfide decise da un episodio, che oggi è stato finalmente dalla nostra parte. Adesso ci aspetta il derby, questa vittoria ci dà una grande spinta“.