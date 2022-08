Calciomercato, Modena: Coppolaro è arrivato in gialloblù

E’ arrivata l’ufficialità anche per Mauro Coppolaro che va a rinforzare la difesa del Modena per la prossima stagione in Serie B. Difensore centrale classe 1997, Coppolaro è arrivato a titolo definitivo dalla Virtus Entella e ha firmato un biennale con opzione. L’ultimo arrivato in casa gialloblù ha una grande esperienze nel campionato cadetto avendo disputato 115 partite in Serie B e in carriera ha vestito le maglie di Reggina, Udinese, Latina, Brescia, Venezia e Virtus Entella. La squadra è ora quasi al completo quando mancano meno di dieci giorni all’inizio del campionato. Il prossimo appuntamento però per i canarini è lunedì sera alle 18 quando al ‘Braglia’ arriverà il Sassuolo per i trentaduesimi di Coppa Italia.