Calciomercato, Athletic Carpi: in poche ore arrivati Dominici e Bouhali

Due nuovi acquisti in poche ore per il Carpi che si appresta a completare la rosa per il prossimo campionato di Serie D. Ad arrivare sono stati il centrocampista classe 1995 Aimen Bouhali, mediano di qualità e sostanza, nella passata stagione in forze al Lentigione dove ha collezionato 37 presenze segnando una rete. La presentazione ufficiale sarà comunicata in un secondo momento.

E’ arrivato poi il terzino sinistro classe ’02 Lorenzo Dominici, giovane fluidificante mancino che lo scorso anno ha vestito le maglie di Forlì e Flaminia con 29 presenze fra Campionato e Coppa. “Carpi rappresenta per la mia carriera una sfida da non sbagliare. Ci sono tutti i presupposti, dalla piazza, alle motivazioni della Società, per poter fare una stagione importante. Fra meno di un mese finalmente si parte e sono motivato a dare il meglio per la mia nuova maglia“, sono state queste le prime parole di Dominici.