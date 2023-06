Calciomercato, Carpi: ufficiali gli arrivi di Cortesi e Quarena

Ancora due colpi di mercato per il Carpi che in pochi giorni ha portato in biancorosso altri due giocatori. Si tratta dell’attaccante classe ’98 Matteo Cortesi. Trequartista e seconda punta tecnica e mancino naturale, nasce calcisticamente nelle giovanili del Cesena con il quale fa il suo esordio fra i professionisti – in Serie C – nella stagione 2019-2020. Nella stagione successiva veste la maglia del Corticella prima di mostrare tutte le proprie qualità – nella stagione 2021-22 – con la maglia del Mezzolara.

Con i biancoazzurri felsinei conclude una stagione da incorniciare contraddistinta da 36 presenze, 12 reti e 7 assist per poi disputare, nella stagione appena conclusa, il campionato di Serie D con la maglia del Lentigione. “Giocare in una piazza come Carpi rappresenta una motivazione in più per far bene. Una Società e un pubblico che vogliono continuamente fare meglio: questo ha fatto tutta la differenza del Mondo nella mia scelta“.

Inoltre è arrivato a Carpi anche il classe 2003 Andrea Quarena. Nato attaccante, nelle giovanili della Cremonese, Quarena ha saputo fare della duttilità una delle sue armi principali nella positiva stagione – contraddistinta dal 33 presenze e 3 reti – conclusa con la maglia del Real Calepina (Serie D – Girone B).

“Sono molto felice di poter far parte di questa realtà: arrivo in una squadra con grandi obiettivi e grandi giocatori. Fare questa esperienza rappresenta una tappa molto importante per la mia carriera: ai tifosi del Carpi prometto che mi impegnerò al massimo per cogliere ogni occasione che il mister deciderà di concedermi. Mi pongo molti obiettivi personali e di squadra e sono sinceramente emozionato: vorrei essere in grado di rendere felice la squadra, la società e anche la piazza di Carpi. Ringrazio la società per avermi dato questa possibilità e ora starà a me dimostrare il resto“.