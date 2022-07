Calciomercato, Carpi: arrivato il 'metronomo' Ranelli

Continua il mercato del Carpi che dopo aver confermato Mamadou Togola anche per il prossimo anno, ha ufficializzato un nuovo arrivo in casa biancorossa. Si tratta di Lorenzo Ranelli, centrocampista di impostazione, protagonista nella passata stagione con la maglia del Lornano Badesse (Serie D – Girone E) conclusa con 26 presenze condite da 2 reti; Ranelli ha sottoscritto un accordo annuale con scadenza prevista per il prossimo Giugno 2023.

“Da quando ho saputo di essere nel radar dell’ A.C. Carpi, chiudere in tempi celeri la trattativa è diventata una priorità. Affronto questa nuova avventura con grandi stimoli, molto entusiasmo ma anche la consapevolezza che vestire i colori biancorossi comporta precise responsabilità. Il mio calcio è fatto di geometrie: sono un giocatore tecnico che, quando vede la porta non si tira indietro… Voglio ripagare la fiducia concessami con prestazioni all’altezza di questa piazza”, sono state queste le prime parole del giocatore classe 1996.