Calciomercato, Carpi: preso anche Abdoul Meyker Yabrè

Ufficializzato un altro colpo per il Carpi che ha annunciato l’arrivo del centrocampista Abdoul Meyker Yabrè. Classe 1995, polivalente mediano di fisico e sostanza, Yabrè nelle ultime tre stagioni ha vestito la maglia del Legnago collezionando 80 presenze e una promozione dalla Serie D alla Lega Pro (2019-20). ‘Meyk’ ha voluto ‘bruciare le tappe’ e, dopo aver sbrigato le pratiche burocratiche, si è recato immediatamente al campo dell’antistadio per unirsi ai suoi nuovi compagni e sostenere la prima delle due sedute d’allenamento in programma ieri. “Scusate il ritardo. Il primo impatto con la Società, i dirigenti, lo staff e i miei nuovi compagni è stato davvero ottimo. Si respira la voglia di fare bene e vedo tanto nei giocatori esperti, quanto nei giovani, quella fame necessaria per rimanere nelle posizioni che contano in questa categoria. Conosco bene il mister e alcuni miei compagni e posso assicurare il massimo dell’impegno in questa mia nuova e stimolante avventura“, sono state queste le prime parole del neo biancorosso.