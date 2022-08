Calciomercato, Carpi: Arlotti saluta, arriva subito Villa

Movimenti tra i biancorossi: Scott Arlotti ha interrotto il contratto, concordando l’uscita con la società, e non prenderà parte quindi al campionato di Serie D con il Carpi. Fuori un attaccante dentro un altro, perché poche ore dopo l’addio di Arlotti, il Carpi ha annunciato l’arrivo dell’attaccante Davide Villa, classe 2002, prima punta strutturata e dotato di grande fisicità ma anche di rapidità nei movimenti e nelle scelte di campo. Nato calcisticamente nel florido vivaio della Virtus Entella, Villa nella passata stagione ha collezionato 15 presenze e due reti con la maglia dell’Empoli Primavera.

Completate le pratiche di tesseramento, Villa si aggregherà al gruppo squadra biancorossi per il suo primo allenamento da neo attaccante del Carpi. “Arrivo in corsa ma con grandissime motivazioni. Ho trovato un gruppo molto unito e mentalizzato che segue le indicazioni dello staff e che mi ha accolto con entusiasmo. Sono consapevole di aver una grande occasione, e voglio giocarmi al meglio le mie carte, provando a rendermi utile nel raggiungimento dell’obiettivo stagionale stabilito dalla Società. Siamo a dieci giorni dal primo impegno ufficiale della stagione e non vedo l’ora di poter avere una chance di scendere in campo con la mia nuova squadra“, ha detto Villa.