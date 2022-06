Calciomercato, Athletic Carpi: arrivato il trequartista Sasa Cicarevic

Arrivato un rinforzo in casa Athletic Carpi dove alla corte di mister Bagatti ora c’è anche Sasa Cicarevic. Il trequartista classe ’94 è un calciatore esperto per la categoria avendo disputato la passata stagione con la maglia dell’Adriese, collezionando 29 presenze e mettendo a segno 7 reti. “L’interesse del Presidente Lazzaretti e del Direttore Sabbadini mi ha immediatamente conquistato. Ho già avuto il piacere di giocare in piazze importanti, ma ammetto che mi elettrizza poter indossare la maglia biancorossa e calcare il ‘Cabassi’ al cospetto di un pubblico che ama il calcio e la propria squadra. Ancora pochi giorni poi potremmo finalmente conoscerci”, sono state queste le prime parole del nuovo giocatore biancorosso.