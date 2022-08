Calciomercato, Serie D: al Carpi arriva il giovane portiere Kivila

Arriva in prestito dall’Hellas Verona l’estremo difensore estone classe ’03 Kaur Kivila che nella prossima stagione vestirà la maglia del Carpi in Serie D. Portiere giovane e talentuoso, Kivila ha difeso – nella stagione 2021-2022 – i pali della porta dell’Hellas Verona Primavera collezionando 29 presenze (fra campionato e coppa) caratterizzate da 5 “clean sheet”. “Ho fretta di recuperare il tempo perduto. A causa del Covid ho potuto aggregarmi alla squadra solamente oggi, nonostante da tempo avessi l’accordo con la Società. Arrivo a Carpi con la voglia di mettermi alla prova in una piazza importante e in una squadra che vuole essere protagonista. Ringrazio l’Hellas per avermi fatto crescere e avermi dato la possibilità di trasferirmi qui in prestito per proseguire nel mio percorso di crescita personale“, ha detto il neo biancorosso.