Calciomercato, Carpi: Matera arrivato in prestito dalla Samp

Arriva in prestito al Carpi il laterale destro Nicolò Matera. Classe 2004, tornante destro con spiccate attitudini difensive, Matera ha brillantemente superato il periodo di prova della durata di cinque giorni ed arriva in prestito dalla Sampdoria. “Sono davvero felice di aver convinto lo staff e la Società a confermarmi qui a Carpi. C’è un gruppo di calciatori importanti e di ragazzi che condividono ambizione e voglia di lavorare. Voglio cogliere il massimo da questa esperienza e farò il possibile per convincere il mister con costanza negli allenamenti“, ha detto il giocatore.