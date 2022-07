Calciomercato, Athletic Carpi: arrivati Stanco, Sall e il giovane Casucci

Tre colpi di mercato in pochi giorni per il Carpi che ha annunciato ieri l’ultimo arrivato in casa biancorossa, ovvero il giovane Cristian Casucci. Si tratta di un terzino destro che nella scorsa stagione si è messo in mostra con la maglia della Primavera del Modena e ha sottoscritto un contratto annuale. A proposito di ex canarini, è arrivato all’Athletic Carpi anche Francesco Stanco, espertissimo attaccante che per tanti anni ha vestito la maglia del Modena in Serie B e che ha giocato nelle ultime due stagioni all’Alessandria conquistando anche una promozione in Serie B.

“E’ stata una trattativa lampo, conclusa con un convinto ‘Sì’. Sono davvero felice perché ho visto la forte volontà di avermi senza mezze misure: questo ha fatto tutta la differenza possibile tanto nella mia scelta quanto nei tempi per stringerci la mano. Ho qualche anno alle spalle di esperienza che mi permette di lasciar parlare il campo anziché lanciarmi in inutili proclami, ma una cosa è certa: sono prontissimo e molto motivato per dare tutto me stesso a Carpi“, ha detto l'attaccante classe 1987. Infine è arrivato Abdoulaye Sall, attaccante ventiduenne che nella scorsa stagione ha collezionato 16 presenze e cinque gol con la maglia del Ghiviborgo nel Girone D di Serie D.