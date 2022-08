Eccellenza, Calciomercato: due nuovi arrivi al Castelvetro

Nuovi arrivi a pochi giorni dall’inizio del campionato anche per il Castelvetro che ha ufficializzato due nuovi colpi in entrata: si tratta di Domenico Ruggieri, attaccante classe 1998 proveniente dal San Marco. Nell'ultima stagione ha realizzato 10 gol in Eccellenza con la maglia dei pugliesi. Ritorna invece al Castelvetro il centrale classe 2000 Denis Dembacaj. Il giocatore albanese rientra al Castelvetro dopo l'esperienza con la maglia della Bagnolese. Mister Maurizio Domizzi avrà a disposizione entrambi per l'esordio stagionale domenica contro il Sasso Marconi.