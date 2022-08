Calciomercato, Cittadella: dal Castelvetro arrivato Pampaloni

Continua a crescere e a rinforzarsi la rosa della Cittadella, squadra che, dopo aver sfiorato la promozione in Serie D nello scorso campionato, vuole ritentare la vittoria anche nella stagione 2022-2023 e lo dimostra la campagna acquisti che sta portando avanti per mettere in mano a mister Cattani una squadra molto competitiva. L’ultimo arrivato è Tommaso Pampaloni, centrocampista classe 2002, lo scorso anno in forze al Castelvetro, dove ha conosciuto l’allenatore passato poi al Citta in estate. Pampaloni si è già unito al gruppo agli ordini di mister Cattani.