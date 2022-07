Cittadella Vis Modena, Calciomercato: dal Progresso arrivato Luca Esposito

Nome importante per il Citta che continua a piazzare colpi per rinforzare la squadra in vista del prossimo campionato di Eccellenza, dopo che la promozione in Serie D è sfumata all’ultimo nella scorsa stagione. L’ultimo arrivato alla corte di mister Cattani è Luca Esposito, attaccante esterno classe 1999 che ha iniziato la sua carriera alle giovanili del Sassuolo e che ha un passato in Serie D dove nell’ultimo anno ha militato nel Progresso mettendo a segno cinque reti e due assist.