Eccellenza, Castelvetro: arrivano i rinnovi di due centrocampisti

Arrivano ancora rinnovi importanti in casa Castelvetro. Nella prossima stagione mister Cattani potrà ancora contare sul centrocampista Antonio Pio Vitale, classe 2000 con un passato fra le giovanili di Modena e Spal oltre che in Serie D. Arrivato nel mercato invernale è stato da subito a disposizione di mister e compagni per raggiungere gli obiettivi della società. "Ho rinnovato con il Castelvetro perché sposo le idee del mister - afferma Vitale - ha tanta personalità e mi era mancata una figura del genere negli ultimi anni. Mi sono trovato molto bene. Il gruppo è saldo e composto da ottimi ragazzi, alcuni li conoscevo già ed è stato bello ritrovarli. Non vedo l'ora che arrivi il ritiro perché negli ultimi anni ero parecchio demotivato e il mister ha riacceso in me qualcosa. Spero che nella prossima stagione si possa fare bene e che lavorando si commettano meno errori arrivando alla stabilità che serve per puntare al podio”.

Anche un altro centrocampista ha rinnovato ed è Davide Lodesani. Il prodotto della primavera del Sassuolo, classe 1995 è stato uno dei protagonisti della seconda metà di stagione della prima squadra. “Il proseguimento del rapporto con il Castelvetro è stato voluto fortemente da me e dal mister - afferma Lodesani - se io rimango è perché credo molto in lui e nella società, nel suo gioco e nella sua persona. Gli obiettivi che mi sono prefissato sono quelli di fare un grande campionato a livello personale in primis perché tengo a far vedere a tutti chi era veramente Davide Lodesani e poi di far un grande campionato come gruppo e squadra. Magari anche di raggiungere le parti alte della classifica, sarebbe davvero bello”.