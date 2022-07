Calciomercato, Cittadella Vis Modena: colpo Aldrovandi per mister Cattani

Continua a fare sul serio il Cittadella Vis Modena sul mercato e dopo aver annunciato giocatori come Rodolfi, Andolina ed Esposito, ieri ha ufficializzato l’arrivo di Simone Aldrovandi. Non ha bisogno di presentazioni il difensore, classe 1994, che nella scorsa stagione è stato capitano del Carpi in Serie D e che ha giocato tra i professionisti fino alla Serie B con la maglia del Modena e poi del Mantova, militando anche nel Chievo e nella SPAL.

“Voglio salutare pubblicamente Carpi e i suoi tifosi, miei concittadini, che mi hanno sempre dimostrato sostegno e affetto soprattutto nei tanti momenti difficili della stagione conclusa. Ho dato tutto me stesso e anche di più per la squadra della mia città, dentro e fuori dal campo, e avrei continuato a farlo se mi fosse stata data la possibilità. È stato un onore per me indossare questa maglia e ancora di più esserne il Capitano. Non ho rimpianti, esco di scena a testa alta”, sono state queste le parole di addio ai colori biancorossi di Simone Aldrovandi.