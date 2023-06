Calciomercato, Eccellenza: Cittadella scatenato, arrivano Bandaogo, Martinez e...

Dopo aver inglobato la Modenese, continua alla grande il mercato del Cittadella che ha confermato tanti giocatori importanti a partite da Mattia Ridolfi che ha fatto grandi cose nella scorsa stagione con 14 reti messe e a segno. Rinnovato anche Davide De Lucca, classe 2000, che sarà alla seconda stagione con la maglia del Citta.

Ma se le conferme sono importanti, i nuovi arrivati lo sono almeno altrettanto, se non di più. Dal Colorno è arrivato infatti Matteo Arati, centrocampista classe 1990, giocatore determinante per la categoria. Sempre dal Colorno è arrivato anche Abdoul Bandaogo, mezzala col vizio del gol. Dal neopromosso in Serie D Borgo San Donnino è arrivato poi l’attaccante Gonzalo Martinez, uno dei cannonieri della scorsa stagione in Eccellenza.

E’ stato annunciato poi Caesar Tesa, difensore in arrivo dalla Virtus Castelfranco, squadra che per gran parte del campionato è stata in vetta alla classifica e infine è stato portato in casa Citta anche Lorenzo Caselli, classe 1995, che nella scorsa stagione ha militato nel Girone B di Eccellenza con la maglia del Granamica.