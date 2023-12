Calciomercato, Eccellenza: un ritorno tra le fila del Cittadella

Nuovo rinforzo per la capolista del Girone A di Eccellenza, il Cittadella Vis Modena: Simone Bellentani è un nuovo giocatore della prima squadra e affronterà con i nuovi compagni la seconda parte della stagione.

Per l’attaccante classe 2004 si tratta di un ritorno in quanto ha giocato con la maglia del Citta nella scorsa stagione. Dopo una parentesi in Serie D, con la maglia del Mezzolara, è tornato ad indossare la maglia della società di Via delle Suore.