Calciomercato, Cittadella: ancora due colpi per il centrocampo

Doppio colpo in entrata per il Cittadella Vis Modena a meno di un mese dall’inizio presunto del campionato di Eccellenza. Ad aggiungersi alla rosa che prenderà parte alla stagione 2022-2023 sono Alessio Cannoni, centrocampista classe 1993, protagonista lo scorso anno nel campionato di Eccellenza con la maglia del Fya Riccione che ha raggiunto la promozione in Serie D.

Cannoni, inoltre, può vantare un’esperienza tra i professionisti in serie C con le maglie di Savona, Pontedera e Lucchese. In Serie D ha militato nel San Marino e nella Colligiana. E’ arrivato poi un altro centrocampista, Domenico Parisi, classe 1998. Parisi ha maturato una lunga esperienza in Serie D, tra le tante squadre girate ha giocato anche nel Lentogione e nel Modena, la scorsa stagione era in forza al Campagnola in Eccellenza.