Calciomercato, Cittadella: arrivato Esposito dalla Serie D

Continua a rinforzare la squadra il Cittadella Vis Modena che ha inserito nella giornata di ieri un giovane di prospettiva. Si tratta del centrocampista classe 2004 Emanuel Esposito, che nella scorsa stagione ha giocato nel Progresso in Serie D dove era arrivato in prestito dal Modena, società in cui ha fatto tutta la trafila del settore giovanile.