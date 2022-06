Calciomercato, Eccellenza: al Citta arriva Serra dalla Serie D

Continuano ad arrivare rinforzi in casa Cittadella dove il nuovo allenatore Cattani sta richiamando tanti giocatori importanti per cercare di arrivare all’obiettivo che quest’anno è sfumato all’ultimo, la promozione in Serie D. Dopo la conferma di capitan Covili di poche ore fa e il tesseramento di ieri di un giocatore di grande qualità come Lodesani, questa sera è stato annunciato ufficialmente anche l’arrivo di Giacomo Serra, difensore classe 1996, che arriva dalla categoria superiore dove l’anno scorso ha vestito la maglia del Sasso Marconi. Nel suo passato ci sono anche Rosselli Mutina, Imolese e Castelvetro.