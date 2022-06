Cittadella Vis Modena, ancora un rinforzo importante con Lodesani

Ancora un rinforzo per il Cittadella Vis Modena che ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Davide Lodesani, un profilo interessante per un giocatore ancora giovane, ma di buona esperienza. Lodesani è nato a Vignola nel 1995 e, come attaccante, ha giocato nel Foggia nella stagione 2016-2017 allenato da Roberto De Zerbi. Può vantare anche un campionato di Serie C, a Melfi, sotto la guida di Aimo Diana, senza contare l’esperienza in serie B, sempre con i rossoneri di Puglia agli ordini di Mister Stroppa. La scorsa stagione era tra le fila del Castelvetro di mister Francesco Cattani che può aver avuto un ruolo strategico nell’operazione di mercato.