Eccellenza, Cittadella Vis Modena: Pezzani è un nuovo acquisto

Nuovo acquisto in casa Cittadella Vis Modena a poche ore dal debutto in Coppa Italia. E’ stato annunciato ufficialmente l’arrivo di Michele Pezzani che farà parte della rosa della prima squadra per la stagione 2023 - 2024. Centrocampista, classe 2003, lo scorso anno ha militato nel Cerignola (Serie C), in precedenza ha vestito con profitto la maglia della Primavera del Modena.