Calciomercato, Cittadella Vis Modena: arrivato il portiere Galeazzi

Colpo tra i pali per il Cittadella Vis Modena che, dopo aver rinforzato la squadra in tutti i reparti, si è assicurato anche le prestazioni di Andrea Galeazzi. Si tratta di un portiere classe 2002, cresciuto nelle giovanili della Reggiana e in forze l’anno scorso nel Lentigione in Serie D. Galezzi sarà agli ordini di mister Cattani per la stagione 2022/2023.