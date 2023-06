Calciomercato, Citta "piglia tutto": preso anche Malivojevic

Un colpo di mercato, l’ennesimo, che non passa inosservato quello del Cittadella Vis Modena che, dopo aver presto tanti giocatori di grande calibro per la categoria, ha ingaggiato anche Miloš Malivojevic, reduce da una grandissima stagione con la maglia del Colorno. Un vero ‘big’ per l’Eccellenza.

Ecco il comunicato ufficiale della società: “La società Cittadella Vis Modena è lieta di annunciare che Miloš Malivojevic farà parte della rosa della prima squadra nella stagione 2023-2024. Attaccante, classe 1993, lo scorso anno ha vestito la maglia del Colorno disputando il Girone A di Eccellenza dove ha segnato 24 reti. Da parte di tutta la grande famiglia del Citta, Benvenuto Miloš!”