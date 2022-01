Calciomercato, Cittadella Vis Modena: arrivato il portiere Maniglio

Il Cittadella ha provveduto in data odierna al tesseramento del portiere Leonardo Maniglio, in seguito all’infortunio di Agazzi che dovrà subire un intervento al ginocchio e sarà fuori probabilmente fino a fine stagione. Il portiere classe 2001, approdato nella compagine modenese, la scorsa stagione ha giocato nella Sammaurese in Serie D e nella prima metà di questa annata ha giocato nel Gravina. Inoltre il giovane estremo difensore può vantare tanti anni di militanza all’interno del settore giovanile di Bologna e Carpi.