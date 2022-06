Eccellenza, Cittadella Vis Modena: arriva il rinnovo anche per capitan Covili

Ancora una conferma per il Cittadella Vis Modena che ha annunciato attraverso i propri canali ufficiali il rinnovo di Maicol Covili. Oltre ad essere stato il capitano nelle ultime due stagioni sotto la guida di Salmi, il centrocampista è stato un vero punto di riferimento anche per il gioco della squadra e per tutti i compagni. Non può che essere una buona notizia per tutto l’ambiente che per il terzo anno consecutivo vedrà Covili e il Citta andare avanti insieme nel campionato di Eccellenza, alla ricerca di obiettivi importanti.