Calciomercato, Modenese: tre rinforzi in due giorni

Tre nuovi acquisti per la Modenese che si è rinforzata negli ultimi due giorni partendo dalla porta dove, tra i pali, è arrivato il classe 2003 Riccardo Aimi, prelevato dalla Primavera del Modena. In difesa è arrivato invece Kristo Pjolla, albanese classe 2002, che era già aggregato al gruppo da inizio stagione; infine a centrocampo è stato acquistato Riccardo Notari, classe 2001, proveniente dalla Correggese ed ex Bagnolese con un passato anche nella Primavera del Sassuolo.