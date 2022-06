Eccellenza, Vignolese: ancora tre acquisti, arriva anche un giovane della Primavera del Modena

Scatenata la Vignolese in questa sessione di calciomercato: nella serata di ieri sono stati annunciati altri tre acquisti importanti per rinforzare una rosa che aveva già fatto bene nella scorsa stagione in Eccellenza. In particolare si tratta di Francesco di Donato, difensore classe 2004 arrivato direttamente dalla Primavera del Modena. Inseriscono invece tanta esperienza Gabriele Girotti e Massimo Cipriano, rispettivamente attaccante classe 1992 e centrocampista classe 1988 che arrivano dal Corticella con cui nella scorsa stagione hanno centrato la promozione in Serie D.