Eccellenza, Vignolese: tante conferme, il primo acquisto è Bojardi

Nei giorni scorsi sono arrivate tantissime conferme da parte della Vignolese per membri dello staff e giocatori della prima squadra, ieri è arrivato anche il primo acquisto per rinforzare una rosa che ha fatto bene nella scorsa stagione ottenendo una salvezza tranquilla e togliendosi anche qualche bella soddisfazione. I primi ad essere confermati sono stati il capitano Dardani, il difensore Vaccari, l’attaccante Loprete e Isma Bahi.

Poi è arrivata la comunicazione delle conferme anche per il preparatore atletico Andrea Termanini e per l’allenatore dei portieri Marco Vecchi. Farà ancora parte della squadra rossoverde anche il centrocampista Alberto Barbolini, così come Riccardo Benatti, Andrea Mazzoli, Nicola Pescatore, il portiere Harry Cavazzoli e il difensore Gladis Ceka. E’ arrivato invece ieri in giornata il primo acquisto estivo: si tratta del giovane attaccante Mattia Bojardi, classe 2001 arrivato dalla Virtus Castelfranco.