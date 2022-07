Calciomercato, Vignolese: colpo a centrocampo, arriva Lorenzo Melli

Colpo importantissimo per il centrocampo della Vignolese dove è arrivato Lorenzo Melli, giocatori ventiseienne di categoria superiore che ha nel suo passato quattro stagioni in Serie D e anche 28 presenze in Serie C. I rossoverdi ufficializzano l’acquisto sui propri canali social aggiungendo che questo innesto va a confermare che la società non nasconde le proprie ambizioni, lasciando così intendere che nella prossima stagione in Eccellenza, l’obiettivo sarà quello della promozione dopo una salvezza tranquilla ottenuta lo scorso anno.