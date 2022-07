Calciomercato, La Pieve Nonantola: confermati Borghi e Diallo

Due conferme importanti per La Pieve Nonantola che nella prossima stagione vorrà ritagliarsi un ruolo da protagonista nel campionato di Eccellenza. In poche ore sono arrivate le ufficialità di due operazioni che hanno permesso di trattenere in granata Amadou Diallo, esterno sinistro classe 2001 che nella scorsa stagione si è messo in mostra con ottime prestazioni, ed Emanuele Borghi, portiere classe 1997 che è un giocatore di grande importante per la formazione di Nonantola.