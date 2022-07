Calciomercato, La Pieve Nonantola: tre colpi per il centrocampo

Continua a prepararsi per il prossimo campionato di Eccellenza La Pieve Nonantola dopo aver stradominato il Girone C di Promozione nella scorsa stagione. Nelle scorse ore è stato ufficializzato un nuovo acquisto, il giovane esterno di centrocampo classe 2002 proveniente dal Castelvetro, Mattia Paltrinieri. Dal Castelvetro era già arrivato nei giorni scorsi anche il centrocampista Giuseppe Quitadamo, classe 1998, mentre Luca Quitandamo, un altro innesto per il centrocampo ancora diciassettenne, è arrivato dallo United Carpi.