Calciomercato, Modena: è ufficiale, Diaw è gialloblù

Ora è ufficiale: dopo lunghe trattative Davide Diaw è un giocatore del Modena F.C. Negli ultimi giorni sembrava che la situazione si fosse arenata ma a quanto pare quando Vaira vuole qualcosa, poi lo ottiene. E così è stata completata tutta la procedura riguardante il tesseramento e il calciatore, classe 1992, arriva in prestito annuale dal Monza ed è già arrivato a Fanano per cominciare la preparazione con i nuovi compagni. Il nuovo attaccante canarino, in carriera, ha indossato le maglie di Virtus Como, Virtus Entella, Cittadella, Pordenone, Monza e Vicenza.