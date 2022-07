Calciomercato, Modena: Falcinelli e due giovani già gialloblù, si attende Diaw

Si tratta solo di una questione di tempo ormai per avere le ufficialità di alcuni importanti acquisti dei canarini. Già nella seduta di allenamento di ieri, infatti, erano presenti Cittadini, Panada e Diego Falcinelli, oltre a Seculin che era stato annunciato già da qualche giorno dalla società gialloblù. Giorgio Cittadini è un difensore centrale classe 2002 proveniente dalla Primavera dell’Atalanta e di grande prospettiva; anche Simone Panada è un 2002 proveniente dalla Primavera dell’Atalanta e il suo ruolo è quello del mediano; infine Diego Falcinelli è un attaccante che non ha bisogno di presentazioni, trentunenne di grande esperienza, con 114 presenze in Serie A e 152 in Serie B, ha vestito, tra le altre, le maglie di Sassuolo, Perugia, Fiorentina, Crotone, Bologna e Stella Rossa. In queste ore, inoltre, Davide Vaira sta lavorando per portare in gialloblù anche Davide Diaw, punta centrale con 150 presenze in Serie B e proveniente dal Monza neo promosso in Seria A.