Calciomercato, Modena: ufficiale l'arrivo di Guiebre

E' arrivata pochi minuti fa l'ufficialità per il giocatore dei Burkina Faso acquistato dal Monopoli: Abdoul Guiebre agirà sulla fascia sinistra per sostituire Azzi che da giorni è finito nel mirino del calciomercato della Serie A. Dal neo gialloblù è stato sottoscritto un contratto triennale con scadenza al 30 giugno 2025. In passato il difensore non ha mai giocato in Serie B, ma era stato cercato anche da Bari e Cosenza nelle scorse settimane.