Modena, Calciomercato: un altro giocatore ceduto al Cesena

Ancora movimenti in uscita per il Modena che saluta anche Ogunseye. Con un comunicato sulle proprie pagine, la società gialloblù ha comunicato di aver ceduto l’attaccante a titolo definitivo al Cesena, sorte che era spettata poche settimane fa anche a Piacentini. Ecco il la nota ufficiale:

"Roberto Ogunseye, due stagioni dopo il suo approdo a Modena, passa a titolo definitivo al Cesena F.C. L’attaccante mantovano, classe 1995, era arrivato in gialloblù nell’estate del 2021 dal Cittadella e ha contribuito alla promozione in Serie B con 5 gol e 2 assist in 22 presenze".

"La scorsa stagione l’aveva disputata in prestito al Foggia e ha recitato un ruolo da protagonista con 14 centri tra campionato e coppa, sfiorando la seconda promozione consecutiva, frenato solo dalla sconfitta in finale playoff con il Lecco. Ogunseye va a rinforzare il reparto offensivo dell’ambizioso Cesena di Domenico Toscano e del nuovo ds Fabio Artico".